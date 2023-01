Journalist of verspreider van smaad? Ex-vriendin Sanderink wil Needenaar laten opsluiten

Supporters FC Twente sussen een ruzie bij McDonalds Muiden en gaan verder met de kipnuggets

Supporters van FC Twente hebben zaterdagavond een ruzie bij McDonalds aan de A1 bij Muiden in de kiem weten te smoren. Dat zegt een medewerker van de fastfoodketen die deze avond dienst had. De zaak had meer profijt van het stormachtige bezoek uit het oosten, dan schade.

