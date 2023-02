Kapster Moniek uit Eibergen gebruikt vaste hand nu om te lassen: ‘Geen moment spijt van overstap’

Onderne­mers in Rekken redden laatste horeca in het dorp: Kerkemeij­er was meer dan een café, ook voor brood en de kapper moest je daar zijn

REKKEN - Geen café meer in het dorp, ze moesten er in Rekken niet aan denken. Dus toen de huidige eigenaresse aangaf dat ze er in de nabije toekomst mee wil stoppen, werden de plannen gesmeed. Uiteindelijk sloegen tien ondernemers de handen ineen en dat resulteerde in de Stichting Behoud Café Kerkemeijer.

