Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Berkelland en omstreken gedaald

Rosalynn werd kampioen zonder dat ze dat in de gaten had: ‘Ze zeiden dat het een gewone wedstrijd was’

Ze schrikt er inmiddels niet meer van dat ze Gelders kampioen eventing is geworden. Rosalynn Roelink (12) had in Ede geen moment het idee dat ze van start was gegaan op de Gelderse titelstrijd. Binnen de groep hadden ze dat bewust voor haar stil gehouden.