Luister | Ongelukken door gladde wegen in Oost-Nederland • Kachel op 14 graden in Sallandse kerken

Jeugdzorg­pand in Zutphen gaat plat en dit komt ervoor terug: ‘In de stijl van de vroegere kazerne’

Het pand in het Zutphense Waterkwartier waarin een jeugdzorginstelling zat, wordt waarschijnlijk vervangen door een nieuw gebouw in historische stijl met 32 huurappartementen. Bij de gemeente Zutphen is hiervoor een plan ingediend. ,,Hier stond vroeger een kazerne en dat beeld komt terug in het nieuwe pand.’’

15 december