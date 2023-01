Meest populaire namen in de Achterhoek: Elin, Noud, Lieke en Mees

Guus en Finn waren in 2021 de populairste jongensnamen in de Achterhoek, maar moeten plaatsmaken voor namen die het ook al jarenlang goed doen. Mees werd meer dan vijftien keer geboren in de regio, onder andere vier keer in Oost Gelre en Berkelland. Kort daarna volgt Noud, een naam die ook in Oost Gelre (vijf keer) en in Winterswijk en Berkelland (drie keer) meerdere keren is gegeven.