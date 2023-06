Midzomerfeest op de Brink in Eibergen: Dansen in de zon in plaats van blazen in de sneeuw

Laten we het eens anders doen. Laten we in plaats van in de kou te gaan staan blazen, lekker in de zon gaan dansen. Zoiets moeten ze bij de midwinterhoorngroep Eibergen gedacht hebben. Op de langste dag van het jaar vieren ze feest midden in het dorp met een dans rond de meiboom.