‘Mooiste boerderij van Achterhoek’ krijgt beschermde status: ‘Moet nu wel heel wat gebeuren, willen we haar verliezen’

Het Weer Stevige buien met een enkele keer onweer in Berkelland vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter maar het blijft zo goed als droog in Berkelland. Vannacht koelt het af tot 11 graden en is de wind zeer zwak, windkracht 1. In de ochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 17 graden.