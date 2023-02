Muziek te hard: Needse Chaoten uit optocht Eibergen gehaald; ‘De kater komt later’ uit Geesteren wint

Wielrennen Ruurloër Reinderink in Ronde van Rwanda; in Afrika begint zijn jaar van de waarheid

Een jaar krijgt Pepijn Reinderink (20) de tijd om zich te bewijzen bij de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step. Na een belabberd tweede jaar bij de opleidingsploeg van DSM is de Ruurloër volgens hemzelf helemaal op zijn plek bij zijn nieuwe ploeg. De Ronde van Rwanda begint zondag in elk geval perfect voor Reinderink en co, want zijn Britse ploeggenoot Vernon wint de openingsrit.