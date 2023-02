Na 12 jaar leegstand is het ooit roemruchte Danspaleis verkocht

Onzeker­heid over open blijven winkel van Sandwich in Doetinchem na faillisse­ment van kledingke­ten

Er is onzekerheid over het open blijven van de winkel van damesmodeketen Sandwich in de Hamburgerstraat in Doetinchem. De keten is vorige week dinsdag 14 februari failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.