Needse Pluimveevereniging bestaat 100 jaar, maar gaat de 101 niet halen

OndertussenHet is feest, maar toch ook weer niet. Want de Needse Pluimvee Vereniging (NPV) mag dan dit jaar het 100-jarig bestaan vieren, het ziet er niet naar uit de de 101 wordt gehaald. Er zijn vergevorderde plannen om te fuseren met de zusterverenigingen in Berkelland.