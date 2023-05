Nieuwe coaches voor korfbalverenigingen SDO Westerhaar en Olympia’22

indebuurt.nl Ken je ze nog? Deze Doetinchem­mers waren te zien op televisie

Doetinchemmers op televisie: wij houden ervan! Want voor een stadsgenoot juichen we nét even iets harder bij die ene spelshow, talkshow of afvalrace. Er zijn al flink wat Doetinchemmers op televisie verschenen. Herken jij ze allemaal nog?