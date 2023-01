Oekraïense jeugd maakt in Berkelland kennis met bewegen: ‘Het is superbelangrijk dat deze kinderen blijven sporten’

NEEDE - Sporten en tegelijkertijd de Nederlandse taal leren. Dat is waar kinderen en jongeren uit Oekraïne twee keer in de week mee bezig zijn door middel van sportlessen. „Er is al een groot verschil te merken met het begin van het schooljaar”, aldus Anne Waanders van de Sport Federatie Berkelland.

Waarom doen jullie dit?

„Wij kregen de vraag van de taalschakelklas uit Neede om sportlessen te geven aan de Oekraïense kinderen, om de taal onder de knie te krijgen. Het gaat om het basis- en voortgezet onderwijs voor de school met kinderen uit het land. Vanaf het voortgezet onderwijs worden er meer echte sportlessen gegeven door sportverenigingen. Wij vinden dat iedereen in de gemeente Berkelland kennis mag maken met alle verschillende takken van sport.”

Op welke manier worden de kinderen aan het bewegen gezet?

„Voor het basisonderwijs worden er vooral gymlessen gegeven. In het voortgezet onderwijs komen er ook een aantal sportverenigingen langs. Door het spelenderwijs aan te bieden, hopen wij dat ze plezier in het sporten krijgen. We gebruiken ook het zogenoemde vakwerkplan. In het basisonderwijs nemen wij dit mee in de lessen. Alle groepsvormen van bewegen komen hier aan bod. Ze krijgen alles wat ze zouden moeten leren aangeboden.”

Is het niet moeilijk om oefeningen en sporten uit te leggen?

„Ja, dit is best wel lastig. We moeten vooral veel voordoen. Met handen en voeten beelden we uit en laten we plaatjes zien. Op deze manier proberen we uit te leggen wat er gedaan moet worden. Maar de kinderen zijn enthousiast en laten zien dat ze dankbaar zijn.”

Is er al vooruitgang geboekt door de sportlessen?

„Absoluut, als ik kijk naar het verschil tussen de eerste les van begin dit schooljaar en nu dan merk je echt grote vooruitgang. De kinderen weten nu wat je bedoelt met zinnen en woorden. Dat is mooi om te zien. Het is ook duidelijk dat de kinderen ook in hun thuisland aan sport hebben gedaan. Aan de motorische vaardigheden is het te merken dat dit bij een specifieke sport hoort.”

Is het een initiatief dat jullie willen doorzetten?

„De sportlessen zijn tot het einde van het schooljaar en we gaan ervan uit dat het doorlopend is. Het is de bedoeling dat de kinderen in het regulier onderwijs doorstromen. Het is superbelangrijk dat deze kinderen blijven sporten en we vinden het fantastisch dat deze kinderen hier verder kunnen werken aan hun gezondheid. We willen het initiatief zeker voortzetten.”