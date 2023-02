Oprichters 40-jarig café De Ruif: ‘Er was hier in het dorp bijna niks te doen voor jongeren’

Naober­schap centraal in nieuw te bouwen hofje in Aalten; bouw van 56 woningen begint in mei

Woningcorporatie De Woonplaats begint in mei met de bouw van 56 nieuwe huurwoningen op het terrein van de voormalige technische school in Aalten. Meest opvallend is de komst van het zogenoemde Aaltens Hofje, twaalf woningen waarvan de bewoners een woongroep gaan vormen.