Optocht Eibergen is terug: met 20 deelnemers en nog veel meer decibellen

Café Hattrick komt vijf dagen terug in binnenstad Doetinchem

Feestcafé Hattrick keert de komende dagen ‘voor even’ terug in de binnenstad van Doetinchem. De vriendengroep die in 2008 het populaire café opende en jaren later weer sloot, heeft het carnaval aangegrepen om nog eens terug in de tijd te gaan.