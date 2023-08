Overweg Reurinkweg in Ruurlo opgeheven: hekwerk verspert doorgang voor fietsers en voetgangers

Ruzie over opzegging huur leidt tot faillisse­ment TwenteVis in Azelo

TwenteVis in Azelo is failliet. Buurman en huurbaas Martin Boermans, die ruim 200.000 euro claimt van eigenaar Rolf Woolderink van TwenteVis, vroeg het faillissement aan. Woolderink spreekt van ‘een laffe actie in vakantietijd’. Boermans zegt dat ‘Woolderink net doet alsof hij boven de wet staat’.