Overwegend bewolkt in Berkelland vanochtend

Kuipers & Kuipers Van verpilsing naar bierfesti­val

Het is bijna niet voor te stellen maar in de jaren 80 was er in Nederlands sprake van ‘verpilsing’ van het bierlandschap. Een overzicht uit 1980 laat zien dat van de veertien actieve brouwerijen destijds dertien ervan ondergistend bier brouwden, zoals pils. Slechts één brouwerij brouwde bovengistende bieren. Dat was LaTrappe.