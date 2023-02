Politie doorzoekt opnieuw woning in Borculo in vermissingszaak Wico van Leeuwen; OM looft 10.000 euro uit voor gouden tip

met video Beiaardier Esther Schopman ontroert met Valentijns­lied­jes stelletjes op Oude Markt in Enschede

Ylona Vreriks voelt kippenvel als vanuit de kerktoren op de Oude Markt in Enschede We'll meet again van Vera Lynn klinkt. Stadsbeiaardier Esther Schopman sluit met het lied vol weemoed een carillonconcert van een uur af, gevuld met verzoeknummers voor Valentijnsdag. „Ik heb dit nummer voor mijn moeder aangevraagd. Het doet me denken aan het overlijden van mijn vader”, zegt ze.