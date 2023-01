Politie Eibergen geschokt: bestuurder onder invloed krijgt hulp van vriend, die ook onder invloed blijkt

Op de Lariksweg in Eibergen werd in de nacht van dinsdag op woensdag een bestuurder aan de kant gezet. De man bleek na controle niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De politie kreeg het vermoeden dat de jongeman ook onder invloed achter het stuur was gekrompen. Dit vermoeden werd bevestigd door een blaas- en speekseltest. De agenten hebben de bestuurder hierop aangehouden.