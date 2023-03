Reünie en VIOS B. treffen elkaar zondag: wie deelt een tikje uit in de titelstrijd?

Mine Veld­huis-Lam­mers viert haar 103e verjaardag met veel bloemen en de burgemees­ter

Haar hele leven, dat begon op 16 maart 1920, speelde zich af in Haaksbergen. Niet dat het altijd makkelijk was voor haar, maar Mine Veldhuis-Lammers heeft bewezen een sterke vrouw te zijn. En zo vierde ze gisteren haar 103e verjaardag in Het Saalmerink, waar ze nu bijna een jaar woont.