Rosalynn werd kampioen zonder dat ze dat in de gaten had: ‘Ze zeiden dat een gewone wedstrijd was’

Aramese genocide herdacht in Enschede: ‘Dit moet vaste lesstof zijn op de middelbare school’

De Aramese genocide moet als vaste stof opgenomen worden in de geschiedenislessen op middelbare scholen. Daartoe riep Johan Kurt, voorzitter van de Aramese Federatie Nederland, donderdag in Enschede op. Dat deed hij in het Volkspark tijdens een herdenking van de genocide van 1915. Hij stond op de plek waar de Aramese gemeenschap graag al een monument had gezien.