Rust en groen op Achterhoekse boerencamping: ‘O ja, en het is ’s avonds stil. Ook dát vindt iedereen heerlijk’

Met stelling Goed idee om dorpjes in Twente te bereiken of juist gevaarlijk: plekken maken waar lifter jou kan oppikken

‘Niet zomaar bij een vreemde in de auto stappen.’ Je hebt het als kind vast weleens gehoord. In Noord-Brabant komen nu juist zuilen waar je kunt opstappen voor een lift. Handig als aanvulling op het ov, is de gedachte. Ook iets voor Twente? „Als gekken en viespeuken de kans krijgen, dan pakken ze die.”