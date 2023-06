Schoolgebouw de 3-Sprong in Eibergen maakt plaats voor Het Berkelhuis: woonlocatie voor dementerenden

Allerlaat­ste dag voor de acceptgiro. Maar je hoeft niet, zoals velen denken, per se online te bankieren

Vandaag is de laatste dag dat banken nog acceptgiro’s verwerken. Vanaf morgen is de betaalmethode definitief verleden tijd. Waarom verdwijnt de acceptgiro en wat zijn andere opties? Dat vragen we aan Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging en Jurriën Beerda van ouderenorganisatie ANBO. ,,Veel consumenten realiseren zich niet dat er ook een alternatief is.”