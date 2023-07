Op ontdek­kings­reis in eigen plaats: Borculo voor beginners én gevorder­den

Borculo was ooit een soort ministaatje tussen Gelre, Zutphen, Münster en het Sticht Utrecht. Het ontwikkelde zich tot een bloeiende gemeenschap met bijzondere bedrijvigheid. Voor wie op vakantie in het Berkelstadje op allerlei bijzonders stuit: wekelijks op donderdagmiddag nemen vrijwillige gidsen je met plezier op sleeptouw voor nog veel meer. „Je kunt overal wel een boom over opzetten…”