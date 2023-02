Straatje binnendoor krijgt een naam: ‘Het Meijerspaadje’, hier vlakbij begon het Needse carnaval, meer dan 44 jaar geleden

PODCAST Podcast over oorlogsher­in­ne­rin­gen van Enschedeër Bert Woudstra (91): ‘Ik ben zó bang geweest’

Uit de blik in zijn ogen spreekt angst en onzekerheid. Op de foto een jochie-met-pet. We schrijven 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. De jongen is Bert Woudstra. Toen een jaar of 8, nu 91 jaar oud. Hij is hoofdrolspeler in een podcast van De Twentsche Courant Tubantia: Bertje - een joods jongetje, 13 onderduikadressen.