Syrische Needenaar Mohannad start inzamelingsactie: ‘Vooral warme kinderkleding nodig’

Na twee jaar corona storten carnavalis­ten zich massaal op nieuwe outfits: ‘Onze omzet is verdubbeld’

We mogen weer. Na ruim twee door corona gemankeerde jaren staat komend weekeinde niets een ouderwets uitbundige carnavalsviering meer in de weg. Gretiger dan ooit duikt de carnavalsfan dit jaar in de kledingrekken voor de aankoop van een of meerdere kostuums.