Toneelvereniging TOP viert 60-jarig bestaan op een cruiseschip en heeft geen gebrek aan jeugdige spelers in Borculo

BORCULO - Toneelvereniging TOP uit Borculo bestaat 60 jaar en is springlevend. De club weet al geruime tijd jongeren aan zich te binden, sterker nog, kinderen melden zichzelf aan, omdat ze van leeftijdsgenootjes horen hoe leuk het is om toneel te spelen.

Anneke Nijhof is secretaris van TOP. Al een paar decennia met veel plezier lid en wat het allemaal nog leuker maakt, is dat ook haar dochter én haar kleindochter samen met haar op de planken staan. Zelf is ze 70 jaar en haar kleindochter is 9. Een kleine familieaangelegenheid, maar dat illustreert wel hoe het zo gekomen is dat ook tijdens de jubileumvoorstelling zeven kinderen op het toneel rondrennen.

„Het stuk dat we speelden toen we veertig jaar bestonden, speelde zich af op een school, dus daar hadden we kinderen bij nodig. Enkele leden namen toen hun eigen kinderen mee en die vertelden het door aan vriendjes en vriendinnetjes. Die vervolgens kwamen vragen of ze de volgende keer ook mee mochten doen”, vertelt Nijhof. „We hebben ook wel geluk met onze regisseuse, Ada Bruil. Zij heeft ook jeugdtoneel geregisseerd en ze schrijft als het nodig is in een bestaand stuk gewoon wat extra jeugdrollen erbij in.”

Quote We hebben zestig jaar bij Peters gespeeld, maar dat is niet meer, dus dat was wel even wennen Anneke Nijhof, secretaris TOP

Extra jeugdrollen op schip

Ook aan het stuk dat op 10 en 11 februari wordt opgevoerd, heeft Bruil een paar extra jeugdigen toegevoegd. De titel is De Bloody Mary en het speelt zich af op een cruiseschip. Kapitein Hein en zijn stuurman Bart hebben hun oude vrachtschip omgebouwd tot cruiseschip en denken op die manier snel rijk te kunnen worden. Ze bieden een 3-daagse cruise aan. Maar er wordt een verstekeling aan boord gevonden als ze al op volle zee zijn en als ze horen waarom hij gevlucht is beseffen ze dat ze nergens kunnen aanleggen. Daar komt nog bij, dat er een aantal kinderen stiekem aan boord is geslopen - de speciaal toevoegde rollen - en ook daaraan heeft de kapitein zijn handen vol. Om nog maar te zwijgen over de andere passagiers, zoals Henry Verbeek, die een snoepreisje met zijn secretaresse maakt. Maar zijn vrouw komt ook aan boord. Als dan ook nog blijkt dat het schip lek is, is de paniek compleet.

Even wennen

De Bloody Mary wordt opgevoerd in zaal Kerkemeijer en dat is voor het eerst voor TOP. Nijhof: „We hebben zestig jaar bij Peters gespeeld, maar dat is niet meer, dus dat was wel even wennen.”

De voorstellingen beginnen om 19.30 uur. Kaarten bij Tabak Wijn & Zo en aan de zaal. Zaterdagmiddag 11 februari speelt TOP een extra voorstelling TOP voor De Zonnebloem.