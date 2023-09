Monique doet aan ‘unschooling’: ‘Mijn zoon hoeft van mij niet naar school, hij heeft zichzelf geleerd hoe hij moet rekenen, lezen en schrijven’

Kritiek op nieuwe kapregels Berkelland: ‘Er is in de Achterhoek een rampzalige bomensterf­te aan de gang’

Er is in de Achterhoek door de droogte en klimaatverandering een rampzalige bomensterfte aan de gang. Berkelland moet daarom bomen beter beschermen en de kapregels niet versoepelen. Dat stelt de Bomenstichting Achterhoek. „Het is niet vijf voor twaalf, het is vijf over twaalf.”