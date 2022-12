Uren vast op grote hoogte in het Smakenrad in Enschede: ‘Je kan er niet uit, dat is best even griezelig’

Er waren wel wat kinderen die met tranen uit de gondels stapten toen ze eindelijk eruit konden. Ze werden meteen in een verwarmde tent opgevangen. Toen was het leed snel geleden. De meeste bezoekers aan het Smakenrad, waar je tijdens je rit kunt eten, kwamen eigenlijk wel met een luchtig gemoed beneden. Al bedankten ze voor de eer om op de foto te gaan. Dat aandenken kon hun gestolen worden. Ze wilden vooral naar huis.

Eigen dekens

De mensen waren door de brandweer en via de telefoon in de gondel steeds wel bijgepraat over de stand van zaken. René en Michelle uit Eibergen moeten er vooral om lachen. Ze hadden van een familielid gehoord dat het in het rad best koud kon zijn. Ze showen hun tassen. „Kijk, we waren voorbereid: we hadden eigen dekens mee.”

Paniek toen het giga-reuzenrad de geest gaf? „Welnee. Geen punt. Dat ding is stevig. Hoewel”, lacht René. Even toch wel paniek. „Het bier raakte bijna op, hahaha.” Ze zouden zo weer boeken, zeggen ze.

Wie in het Smakenrad dineert moet een noodnummer doorgeven. Op dat nummer konden de gasten worden bijgepraat over de situatie. Dat kon ook via een telefoon in de cabine. Ook de brandweer deed dat zo goed mogelijk, via een brandweerman in een hoogwerker. Die deelde waar het kon ook dekens uit.

Even speelde de brandweer met de gedachte om via de hoogwerker mensen te gaan evacueren. Maar dat bleek niet nodig. Eerst werd het rad al via een handlier in beweging gezet. Na twee uur kwam het rad ook weer normaal in beweging. Toen was iedereen er wel snel uit. Michelle: „Nou ik denk ook niet dat ik op die hoogte uit de gondel over was gestapt in die hoogwerker. In het rad zat ik veiliger, denk ik dan.”

‘Hebben wij weer’

Lavina en Silke Kosters uit Neede waren ook blij dat het zo ver niet hoefde te komen. Ze zaten in een gondel, op driekwart hoogte. Het rad gaat tot 70 meter.

Lavina: „Toen de lampen plots even uitgingen voelden we aan dat er wat loos was, ook omdat we stil vielen en het rad niet meer ging draaien. Eerst denk je: hebben wij weer. Maar daarna denk je: ik wil er uit, maar je kan nergens heen. Dat is dan best even griezelig. Je kunt alleen wachten. Het schoot wel even door mijn hoofd; we moeten hier toch niet overnachten? Het werd ook best koud.”

Hoogzwanger

Stijn en Saskia uit Lichtenvoorde zijn de laatste die ‘bevrijd’ worden. Als het rad eenmaal weer draait, zijn zij de laatste die beneden komen. Ze lopen moe, maar lachend naar hun auto. Het is dan ruim over enen in de nacht. Toen het rad stil viel zaten zij ongeveer in de top. Saskia is hoogzwanger; ze wil dolgraag naar huis.

„Een spannend avondje", lachen ze. „Maar Ik heb me geen moment angstig gevoeld. We waren niet bang. Je wil er uit, dat wel. Maar ik voelde me niet onveilig. Ik ben ook niet bang geweest voor de baby, die over tien weekjes komt. Nooit het gevoel gehad; dit gaat niet goed. Maar ja; je weet niet waar je op zit te wachten en hoe lang dit nog gaat duren.'

Ze hebben het vooral koud gehad. “Er is wel een kacheltje en je bent goed aangekleed. Maar uiteindelijk krijg je het toch heel koud daar boven. En de brandweer kon daar niet komen om extra dekens te brengen. Ja. dan wint de temperatuur het.” Ze hadden hun arrangement om acht uur, een extra lange maaltijd. En toen voel het rad stil, rond 23.00 uur vrijdagavond. Daar zochten ze niet echt wat achter. Pas toen het rad maar bleef stilstaan, en de politie en brandweer arriveerden. Ze zagen ze van grote hoogte aankomen.

Via de telefoon in de gondel kregen ze van de exploitant informatie. Zelf konden ze ook bellen. Saskia pakte vier keer de hoorn. “We waren niet bang, maar je wil toch wel weten waar je aan toe bent.”

Uiteindelijk kwam het rad tegen één uur weer normaal in beweging. Maar omdat zij zo hoog zaten, kwamen ze ongeveer als laatste aan de beurt om uit te stappen. “We zagen steeds meer gondels leeg raken. Maar ja: iemand moet nou eenmaal de laatste zijn.”