Van Uitert vertrekt als trainer van Gemini

Fotoreportage / video / Update Genieten van het carnavals­ge­druis tijdens de Achterhoek­se optochten; gelukkig hebben we de beelden nog

Deze zondag staat in het teken van de grote carnavalsoptochten in de Achterhoek. De eerste optocht die vertrok was de optocht door Ulft. Daarna volgden in rap tempo Groenlo, 's-Heerenberg en Didam.