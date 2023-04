Veel schade na blikseminslag in woning Ruurlo; bewoners komen met de schrik vrij

Opnieuw zinloos ‘bomenrag­gen’ bij Rietmolen: jonge aanplant omgeknakt

Jonge bomen langs de Flipsweg in het buitengebied van Rietmolen zijn opnieuw het slachtoffer geworden van vandalisme. Vanaf de kant van de Weenkweg is een dertiental bomen omgeknakt. Dat hebben Rietmolenaren gemeld die ook eerder al aan de bel trokken over vernieling van jonge aanplant.