Vier eeuwen Willem Sluiter? Dat willen ze in Borculo en Geesteren graag vieren

Drugsge­bruik voortaan overal in de stad buiten verboden: ook op schoolplei­nen en in speeltui­nen in Enschede

Lachgas gebruiken of een jointje roken, het is binnenkort overal in de stad verboden in het openbaar. Ook in speeltuinen en op schoolpleinen. Het college wil het huidige verbod in het centrum uitrollen over de hele stad.