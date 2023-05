Vijf jaar later: de impact van de nieuwe N18 op lokale bedrijven en de economie

Vijf jaar N18Een halve eeuw heeft het geduurd voordat de nieuwe N18 er lag. Met name in Eibergen werd de lobby al die tijd onvermoeibaar voortgezet. Als middel tegen de dagelijkse verkeersdruk en als stimulans voor de lokale economie. Vijf jaar na de opening profiteren vooral ondernemers op de bedrijventerreinen. „Het heeft me veel gemakkelijker nieuw personeel opgeleverd.”