VIOS B. is medekoploper, maar doelstelling blijft onveranderd: ‘Top vier is het doel’

Met de romantiek in Twente is ’t alles of niets

Sinds enige tijd heeft de krant meer oog voor wat met een goede Nederlandse term feelgood heet. Lieflijke berichten waar een rood hartje bij wordt gezet. Want er zit ook een zonnige kant aan het leven, er wordt weer gehuwd of het leven ervan afhangt en het is ook nog eens bijna Valentijnsdag. Wat de band Goldband Betaalbare Romantiek noemt, wat dan wel is afgeluisterd van Brigitte Kaandorp en Herman Finkers.

9:01