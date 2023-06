Wico van Leeuwen uit Borculo is vermoord, zegt de politie, maar waar is zijn lichaam gebleven?

Nederland zucht onder een hittegolf in de zomer van 2022 als vanuit het niets in juli het bericht opduikt dat er een man van 48 uit Borculo wordt vermist. Wico van Leeuwen is door vrienden en bekenden en zijn jongste zoon van 15 dan al een hele tijd niet meer gezien. Sterker nog, er is geen enkel levensteken meer van de man geweest sinds 17 mei van dat jaar.

De politie slaat niet direct groot alarm, want volwassen mensen verdwijnen wel vaker bewust een tijdje. En in het geval van Van Leeuwen is het niet zo’n gekke gedachte. Ooit had hij al eens gezegd dat hij de ellende in Nederland achter zich wilde laten om zijn geluk in het buitenland te zoeken. Want het leven van Wico was niet bepaald een sprookje.