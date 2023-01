Woningprijzen Achterhoek blijven dalen: ‘Tijd van gratis geld is voorbij’

Geen noodopvang in Lochem, want gemeente en COA krijgen afspraak niet ingepland: ‘Druk met Oekraïners’

De nood was hoog, zei staatssecretaris Eric van der Burg in oktober. Gemeenten moesten als de wiedeweerga honderden extra opvangplekken regelen, zodat jonge vluchtelingen niet meer buiten hoefden te slapen. Lochem wilde helpen, zei burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, maar drie maanden later is niets geregeld. ,,We hebben het erg druk.”

