Zombies en skeletten bij houtdorp in Haarlo: ‘Minecraft buiten spelen is veel leuker!’

Met knipmuts en klompen naar Madeira en Egypte: Henk en Alie zaten nooit stil tijdens hun 65-jarig huwelijk

Een bezig stel, zo mag je ze gerust noemen. Henk (84) en Alie (83) Swerink-Lankwarden uit Neede hebben in hun 65-jarig huwelijk samen heel wat ondernomen. Deze woensdag is hun huwelijksdag, maar het feest moet nog even wachten.