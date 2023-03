600.000 euro extra voor verbetering van de dienstverlening in Bernheze

‘Windmolens plaatsen is vrijwel onmogelijk’: Bernheze valt in militaire ‘controle zone’ van vliegbasis Volkel

BERNHEZE - Voorlopig komen er geen windmolens in Bernheze. De radarsystemen van de militaire vliegbasis in Volkel dwarsbomen de windenergie ambities van de gemeente. ,,Daar maken we ons wel zorgen om”, aldus wethouder Rien Wijdeven.