Antoine Walraven waarnemend burgemeester in de gemeente Bernheze

Antoine Walraven was werkzaam als ambtenaar bij diverse gemeenten en projectmanager, raadslid en wethouder in Best. De laatste 8,5 jaar was hij burgemeester in Mill en St.Hubert, tot deze gemeente fuseerde met Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk en Grave tot de gemeente Land van Cuijk. Daarna was hij nog actief als informateur en formateur in Venray en begon een adviesbureau voor de publieke sector.