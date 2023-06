Auto botst tegen twee bomen, slingert over de weg en belandt in berm: bestuurder vermoedelijk onder invloed

Osse Synaffix voor 100 miljoen in handen van Zwitsers concern

OSS/BAZEL - Het succesvolle en snelgroeiende biotechnologische bedrijf Synaffix, gevestigd op Pivot Park in Oss, komt in Zwitserse handen. De Osse onderneming is voor een bedrag van, in eerste instantie, 100 miljoen euro overgenomen door de Zwitserse wereldspeler Lonza.