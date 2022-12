Bernheze trekt 300.000 euro extra uit voor sportvelden, maar waarschuwt: ‘Wees alert op verdere prijsstijgingen’

Op een winderig bedrijven­ter­rein in Den Bosch kun je je vergapen aan topkunst, nu ook van Christo

DEN BOSCH - Al twintig jaar is Kunstlocatie Würth Den Bosch een juweel op de cultuuragenda. Reinhold Würth, oprichter en baas van montagegigant Würth, wil iedereen in aanraking laten komen met kunst. De collectie bestaat inmiddels uit 18.500 duizend stukken, waarvan een deel in Den Bosch te zien is.

