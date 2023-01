Bernheze wil levendigheid van vroeger terughalen naar De Wildhorst: ‘Toerisme is zeker weer mogelijk’

HEESWIJK-DINTHER - Met een pennenstreek is woensdag de intentieovereenkomst ondertekend tussen gemeente Bernheze en Zeelenberg Architectuur. Zij mogen zich een jaar lang buigen over de vraag: wat is er in de toekomst mogelijk voor vakantiepark De Wildhorst?

In de Meijerijsche Museumboerderij, pal naast het vakantiepark, zijn architect Jan-Paul Bron en Renée Bron, algemeen directeur van Zeelenberg Architectuur door wethouder Edwin Daandels ontvangen voor de bekrachtiging van de samenwerking.

Rust en woongeluk

,,Ooit was De Wildhorst een levendig recreatiegebied maar dat is verleden tijd. Het park is niet meer wat het ooit was”, zegt de wethouder die zich de goede tijden nog heel goed kan herinneren. ,,Het zou mooi zijn als we iets van die activiteiten naar Heeswijk-Dinther terug kunnen halen. Daarnaast wil ik benadrukken dat dankzij de inzet van de beheercoöperatie van De Wildhorst er na jaren overlast eindelijk weer rust en woongeluk is op het park.”

Complexe belangen

Wat de precieze invulling voor het gebied wordt, alleen recreëren of een combinatie met wonen en zorg en wat daarin haalbaar is, dat mag de ontwikkelaar uit het Zuid-Hollandse Ouddorp het komende jaar verder onderzoeken. De visie van Bron kwam in ieder geval na een aanbestedingstraject als beste uit de bus.

,,De eerste keer dat ik hier kwam heeft het park veel indruk op me gemaakt. Wij denken zeker dat in dit pareltje van rust en ruimte een toeristische ontwikkeling mogelijk is”, zegt Bron die een heel jaar de tijd neemt om de complexiteit van verschillende belangen te ontrafelen. ,,Als alles volgens plan verloopt, kunnen we bij de volgende nieuwjaarsborrel de eerste resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek presenteren.