Huub (74) en Anja (66) hebben het altijd ‘gère gedoan’ voor Avesteyn, maar zo’n koninklijke onderscheiding is wel ‘kei mooi’

Voorver­koop Kersouwe gestart; optreden Flemming al uitver­kocht

HEESWIJK-DINTHER - De voorverkoop voor het nieuwe seizoen van openluchttheater Kersouwe in Heeswijk-Dinther is zaterdag begonnen. Het programma start op vrijdag 12 mei traditiegetrouw met het Kersouwe Open Podium, waarbij talenten uit de regio hun zang-, speel- of danstalenten vertonen.