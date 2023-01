Brandweer rukt groots uit voor brand in bedrijfspand in Heesch

Na de Moesmunt gaat ook de Udense Markant­munt van de markt, want de waarde is ‘slechts’ 2,50 euro

UDEN - Na de Moesmunt in Schaijk verdwijnt ook de Udense horecamunt van theater Markant van de markt. Er zijn te veel goedkope munten in omloop en dus komt er voor carnaval een nieuwe, duurdere munt voor in de plaats.

10 januari