Broers Pongers maken er thrillers van op NK poolbiljart in Heesch: 9-8 en 8-9

Bij het nineball speelden de Velhovense broers Quinten (20) en Yannick (17) gelijktijdig hun partijen in de kwartfinales en dat werden twee abolute thrillers. Yannick kwam verrasssend met 3-0 voor te staan tegen fullprof Marc Bijsterbosch uit Eindhoven, maar die kwam rap langszij 3-3. Maar niet voorbij, want Yannick strafte in het zevende rij een foutje van Bijsterbosch af: 4-3. Vervolgens ging het gelijkop tot 8-8, waarna Yannick de break had, maar vervolgens een kostbaar foutje maakte dat hem het rack en dus de partij kostte: 8-9.

,,Het was een 60-40-bal", oordeelde de jonge biljarter na afloop. ,,Doordat we hier op nieuwe lakens speelden, kreeg de bal net niet genoeg effect. Echt zonde, ik denk dat ik anders had gewonnen. En dat zou mijn eerste keer zijn geweest tegen Marc.” Voor Bijsterbosch valt er niet bijster veel te halen op het NK. Een EK-ticket heeft hij al op zak bijvoorbeeld. ,,Maar ik vind dat ik bij een NK moet meedoen als ik de kans heb. Het is ook een kwestie van eer.” Daarom baalde hij dat hij bij het kwalificatietoernooi bij het 8-ball net niet een plek voor het finaleweekend pakte. ,,Het was een heel lange dag en de beslissende partij voor mij was helemaal de laatste. Ik was behoorlijk moe. Echt jammer, maar de verschillen zijn vaak klein.”

Vermaning

Quinten Pongers keek al snel tegen een ruime 0-4-achterstand aan tegen Jan van Lierop uit Deurne. Vervolgens leek Quinten er 1-4 van te maken, maar werd hij er door de arbiter op gewezen dat hij al een bal uit een pocket haalde terwijl de witte bal nog bewoog. De arbiter pleegde even ruggespraak en besloot het bij een vermaning te laten, zodat Quinten zijn eerste rack binnen had. Vervolgens was het zwoegen en zweten voor de Veldhovenaar om de opgelopen schade te herstellen. Hij kwam terug tot 7-7 en ook hier werd het 8-8 en kwam het aan op een beslissend rack, dat Van Lierop mocht beginnen. De Deurnenaar leek op weg naar de winst, tot de witte stootbal in een pocket verdween. Quinten Pongers pakte het cadeautje uit, maar dat er spanning op stond was goed zichtbaar. Zijn stoot-arm trilde en bij de laatste bal moest hij twee keer opnieuw aanleggen. Om het daarna wel af te maken en dat leidde tot een vreugde-uitspatting. Hij gooide zijn keu op de grond en slaakte een paar harde kreten. ,,Ik moest van heel ver komen deze partij. En Jan en ik liggen hebben een verleden met wat akkefietjes, dat speelt ook een beetje mee denk ik. Hij speelde goed, maar ik ben toch heel blij dat ik heb gewonnen, want nu heb ik mijn EK-ticket zeker binnen. Anders had ik moeten afwachten.”

8-ball

Eerder op de dag werden de kwartfinales bij het 8-ball gespeeld. Uiteindelijke waren het de favorieten die doorstootten. Maar niet iedereen had een even goede start. Niels Feijen kwam met 0-2 achter te staan en won toch nog eenvoudig met 8-2 van Eindhovenaar Tim Jonkman. De partij van de andere grote favoriet, NIck van den Berg, verliep bijna identiek. Alleen miste hij zijn start nog iets meer. Maar na 0-3 werd het voor hem toch 'gewoon’ 8-3 tegen de Limburger Joey Haegmans.

Behoorlijk lastig

Cyriel Ledoux maakte het vervolgens Roosendaler Tim de Ruyter behoorlijk lastig. Tot 5-5 ging het duel gelijk op, maar toen viel er geen bal in een pocket bij de break van Ledoux. De Ruyter profiteerde, gaf zijn - eerste - voorsprong niet meer uit handen en won met 8-6. ,,Ik ben hier wel een beetje ziek van”, aldus Ledoux, die een aantal jaar in Eindhoven woonde voor zijn studie en omdat het trainingscentrum van de bond daar gevestigd is, maar nu weer in Limburg woont. ,,Ik ken Tim goed, we hebben samen in Nederlandse teams gespeeld. Hij richt zich volledig op het biljarten, ik heb andere keuzes gemaakt, me op mijn studie en werk gericht om wat vastigeheid te creëren. En dat is het verschil in zo'n wedstrijd. Hij kon bij 5-5 het gaspedaal nog een keer intrappen, ik niet meer.”

Opgelucht

Dat De Ruyter opgelucht was na afloop, bleek wel uit de vreugdekreet die hij slaakte nadat hij Ledoux de hand had geschud. ,,Het was een pittige wedstrijd”, aldus de Roosendaler. ,,Mijn breaks liepen niet lekker, die van hem juist heel goed. Tot die ene bij 5-5. Daar heb ik goed van geprofiteerd, al baalde ik er wel van dat ik het op 7-5 al niet afmaakte.” De vierde halvefinalist is Ivo Aarts uit het Limburgse Ochten, die Amsterdammer Casper Verstegen terugwees met 8-2.

NK poolbiljart in Heesch.

Kwartfinales 8-ball: Niels Feijen - Tim Jonkman 8-3, Ivo Aarts - Casper Verstegen 8-2, Tim de Ruyter - Cyriel Ledoux 8-6, Nick van den Berg - Joey Haegmans 8-3.

Halve finales, zaterdag vanaf 11.30 uur: Feijen - Aarts en De Ruyter - Van den Berg.

Finale, zaterdag om 15.45 uur.

Kwartfinales 9-ball: Marc Bijsterbosch - Yannick Pongers 9-8, Jan van Lierop- Quinten Pongers 8-9, Tim de Ruyter - Johan van der Leest, Nick van den Berg - Niels Feijen.

Halve finales, zondag vanaf 11.00 uur.

Finale, zondag om 15.15 uur.