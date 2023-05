Column Henk Mees | Vrat de afkeer van Qatar Sanne van Dijke op bij het WK judo?

Nostalgi­sche draaimolen is blikvanger van kermis in Mariaheide

MARIAHEIDE - Hij is een slordige 75 jaar oud maar draait, na een dagje schroeven, weer moeiteloos zijn rondjes. De nostalgische draaimolen van Bart van de Westelaken is de blikvanger van de kleine kermis in Mariaheide.