De mavo in Heesch gaat straks dicht: school is nu bijna de helft zo klein als in 1983

Brede teleurstel­ling over sluiting Hooghuis, volgens gemeente is er ’laatste woord nog niet over gezegd’

HEESCH - ‘Een verlies voor Heesch’, ‘Heel, heel jammer’. Teleurgesteld reageren betrokkenen op de aangekondigde sluiting van Het Hooghuis in Heesch in 2025. Het gemeentebestuur van Bernheze zegt dat het laatste woord er nog niet over gezegd is.