Dit is hoeveel oranje auto's er in Bernheze rondrijden

Maashorst zet met speciaal team stevig in op preventie­ve hulp aan jongeren

MAASHORST - Met een speciaal preventieteam van tien mensen zet de gemeente Maashorst stevig in op hulp aan jongeren zodat zij niet in grote(re) problemen terecht komen. Volgens wethouder Ramona Sour heeft die aanpak in de gemeente Landerd goed gewerkt, vandaar dat ook de rest van de gemeente nu zo benaderd wordt.