Door fout Raad van State voorlopig geen nieuwbouw Heeswijkse Akkers: ‘We zijn verkeerd geïnformeerd’

Rechtbank handhaaft rem op vernieuwde en nog altijd omstreden biovergis­ter Nistelrode

NISTELRODE – Groengas Brabant mag, of moet, nog minstens zestien weken op minder dan halve kracht blijven draaien. Dit heeft de rechtbank bepaald in een tussenuitspraak over de gemoderniseerde biogasinstallatie in Nistelrode.

22 december