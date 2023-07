Een oud-militair, oud-voetballer en judoka zitten samen in een café: ‘HaDeeRUR terug van weggeweest’

Milieu- en natuurorga­ni­sa­tie vangt bot met verzet woningplan Schijndels buitenge­bied

DEN HAAG/SCHIJNDEL – Met de bouw van twee woningen en een paar schuren op de plaats van een grote, inmiddels gesloopte intensieve veehouderij aan de Keur in het Schijndelse buitengebied, was niets mis. Milieu- en natuurorganisatie Het Groene Hart bijt in het stof.