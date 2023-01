Eerst het noorderlicht zien, dan gaat Antoine Walraven aan de slag als waarnemend burgemeester in Bernheze

Pastoor zou kerkkoor hebben opgedoekt vanwege ‘bedenke­lijk niveau’ en krijgt daarvoor Hisse Misser, maar ‘zo is het niet gegaan’

HEESCH - Pastoor Frits Ouwens is pijnlijk geraakt door de toekenning van de Hisse Misser aan het bestuur van zijn parochie De Goede Herder. In een emotionele boodschap uitte hij afgelopen zaterdag tijdens de eerste reguliere mis van het nieuwe jaar zijn ongenoegen over de ‘onderscheiding’ van cabaretgezelschap For Mineur in Heesch.

